SL vs SA Playing 11: श्रीलंका के खिलाफ इन धाकड़ खिलाड़ियों के बिना उतरेगी साउथ अफ्रीका! हसरंगा और तिक्षणा पर होगी नजर

T20 World Cup 2024, SL vs SA Probable Playing 11: साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चौथा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच के लिए जानें क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11

नई दिल्ली•Jun 03, 2024 / 04:55 pm• Vivek Kumar Singh

SL vs SA Update: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का चौथा मुकाबला आज शाम 8 बजे से नासाउ के काउंटी क्रिकेट स्टेडियम (Nassau County International Cricket Stadium, New York) में खेला जाएगा। इस मैच में 2014 की चैंपियन श्रीलंका का सामना साउथ अफ्रीका (Sri Lanka vs South Africa) से होगा। दोनों टीमों में कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही खत्म हुए आईपीएल में धमाल मचाया था लेकिन साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में कई स्टार नहीं दिखेंगे। मार्यो यानसन और जिराल्ड कोएट्जी को बेंच पर बैठना पड़ा सकता है।