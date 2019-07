World cup 2019: भारत इस बार जरूर जीतेगा खिताब, विराट और रोहित को मिल गया 'दादी मां' का आशीर्वाद

बर्मिंघम। क्रिकेट से जुड़ाव आखिर किस हिंदुस्तानी का नहीं होता और अगर मौका वर्ल्ड कप का हो तो क्रिकेट की दीवानगी दोगुनी हो जाती है। कुछ ऐसा ही संदेश मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर एक बुजुर्ग महिला ने दिया, जो भारत-बांग्लादेश का मैच देखने के लिए पहुंची थीं। तस्वीर में नजर आ रहीं ये महिला टीम इंडिया की 'दादी' के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित हो गई हैं। 87 साल की चारुलता पटेल व्हीलचेयर पर भारत का मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचीं थीं। मैच के दौरान ही कई बार वो टीवी स्क्रीन पर वुवुजेला बजाती हुईं नजर आईं। ये नजारा देख स्टेडियम में बैठे दर्शक और कमेंटेटर भी काफी खुश हुए। भारतीय टीम की नई फैन के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है।

World Cup के सेमीफाइनल में सातवीं बार पहुंचा भारत, जानिए अभी तक के Semi-Final's के नतीजे

विराट और रोहित ने चारुलता जी से की मुलाकात

मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने चारुलता पटेल से मुलाकात की। ICC ने इसका वीडियो ट्वीटर पर शेयरा किया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। मैच के बाद विराट कोहली ने और रोहित शर्मा चारुलता जी के पास जाकर उनसे मिले। इस दौरान चारुलता जी ने कोहली और रोहित को खूब दुलार किया और आगे के मैचों के लिए आशीर्वाद भी दिया। चारुलता जी से मिलकर रोहित और कोहली भी काफी खुश नजर आए। विराट ने ट्वीटर पर चारुलता जी के साथ वाली तस्वीर भी शेयर की है।

How amazing is this?!



India's top-order superstars @imVkohli and @ImRo45 each shared a special moment with one of the India fans at Edgbaston.#CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/3EjpQBdXnX — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 2, 2019

Love this gesture.

And love the connect players are able to make with fans.

She is a special fan transcending barriers of age with her passion 🙏🏼 #IndvBan pic.twitter.com/EcdNYXt1J4 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 2, 2019

'दादी' को है विश्वास, भारत जरूर जीतेगा विश्व कप

विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिलने के बाद चारुलता जी का एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 1983 विश्व कप के फाइनल में भी स्टेडियम में मौजूद थीं। इंटरव्यू के दौरान चारुलता जी ने कहा है, ‘भारत विश्व कप जीतेगा। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करती हूं कि भारत जीत जाए। मैं टीम को हमेशा आशीर्वाद देती हूं।’ विराट कोहली और रोहित शर्मा से मिलने के बाद चारुलता पटेल जी काफी नजर आईं। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को विश्व कप के लिए आशीर्वाद दिया और अपना ख्याल रखने के लिए भी उन्होने आग्रह किया।

भारत बनाम बांग्लादेश: रोहित शर्मा ने अपने ही रिकॉर्ड को किया ध्वस्त, इस मामले में की सचिन की बराबरी

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. 🙏🏼😇 pic.twitter.com/XHII8zw1F2 — Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2019

चारुलता जी के क्रिकेट से लगाव की वजह

टीम इंडिया की 'दादी' ने क्रिकेट से इतना लगाव होने की वजह भी बताई है। उन्होंने बताया है, “मेरे बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं, इसलिए मुझे क्रिकेट पसंद हैं। मैं भारत में पैदा नहीं हुई हूं। मेरा जन्म तन्जानिया में हुआ था, लेकिन मेरे माता-पिता भारत से हैं। इसलिए मैं अपने देश पर बहुत गर्व करती हूं।”

आपको बता दें कि विश्व कप 2019 में अब भारत का अगला मैच श्रीलंका से है। टीम इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।