मोहम्मद आमिर के टेस्ट से संन्यास पर वसीम अकरम हैरान, कहा- नहीं लेना चाहिए था संन्यास

नई दिल्ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( Cricket World Cup 2019 ) में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है। पाक टीम जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। तभी पाकिस्तान क्रिकेट प्रेमियों को झकझोरने वाली खबर आई। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ( Mohammad Amir ) ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आमिर के फैसले से क्रिकेट समर्थकों के साथ पाकिस्तान पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम ( Wasim Akram ) भी हैरान हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान को आमिर की जरूरत हैं उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए था।

पाकिस्तान को आमिर की जरूरत थी - वसीम अकरम

स्विंग के बादशाह रहे वसीम अकरम ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। लेकिन इससे पहले मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह देना मेरे लिए हैरान करने वाला है। इन दोनों टीमों की दमदार बल्लेबाजी के सामने पाक को आमिर जैसे अच्छे गेंदबाज की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि टेस्ट फॉर्मेट में 27-28 साल की उम्र में तेज गेंदबाज की असली परीक्षा होती है।

To me Mohammad Amir retiring from Test cricket is a bit surprising because you peak at 27-28 and Test cricket is where you are judged against the best, it’s the ultimate format. Pakistan will need him in two Tests in Australia and then three in England.