'हम भारत का स्वागत करना चाहते हैं' वेस्टइंडीज-पाकिस्तान मुकाबले में दिखा अनोखा पोस्टर

लाइव मैच इन दिखा पोस्टर



इस मैच में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे एक क्रिकेट फैन सच होते हुए जरूर चाहेगा। मैच के दौरान एक क्रिकेट फैन पोस्टर लेकर खड़ा हुआ था जिसमे लिखा था 'We Want to Welcome India' यह पोस्टर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आइए आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं यह भी पढ़ें - इन 3 भारतीय क्रिकेटरों के पास है प्राइवेट जेट, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दिखा यह नजारा



बता दें कि इस मैच में वेस्टइंडीज पाकिस्तान से मिले 269 रनों का लक्ष्य जब पीछा कर रही थी, तब वेस्टइंडीज की पारी का चौथा ओवर चल रहा था और पाकिस्तान की तरफ से शाहनवाज दहानी ने बौलिंग करते हुए कायल मेयर्स को 5 रनों पर आउट कर दिया। इस विकेट के बाद कैमरा दर्शकों के बीच गया, यहां 2 क्रिकेट फैन हाथों में बैनर पकड़े हुए दिखाई दिए जिस पर लिखा था 'We Want to Welcome India' हम भारत का स्वागत करना चाहते हैं।