Virat Kohli के पीछे हाथ धो के पड़े है Babar Azam, ख़तरे में पड़ा विराट का ये खास रिकॉर्ड

Virat Kohli के पीछे हाथ धो के पड़े है Babar Azam, ख़तरे में पड़ा विराट का ये खास रिकॉर्ड

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वह विराट कोहली के एक रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 3 कदम ही दूर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज में वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं

नई दिल्ली Updated: June 11, 2022 09:37:25 pm

Who is Best Between Virat Kohli and Babar Azam: क्रिकेट के गलियारों में हमेशा यह चर्चा बनी रहती है कि विराट कोहली और बाबर आजम (Virat Kohli and Babar Azam) में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? लेकिन दोनों ही मौजूदा समय के विश्व के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक शानदार कंपटीशन देखने को मिलता है। हाल में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने पहले वनडे मुकाबले में शानदार शतक बनाया था। इस शतक के बाद बाबर आजम विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 3 कदम ही दूर रह गए हैं, आइए आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हैं

Virat Kohli

खतरे में पड़ा विराट का ये खास रिकॉर्ड -



गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में बाबर आजम ने 103 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं हाल में ही बाबर आजम ने बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने बतौर कप्तान 17 पारियों में हजार रन बनाए थे लेकिन अब बाबर आज़म ने कप्तानी करते हुए मात्र 13 पारियों में यह कारनामा कर दिया।



शानदार हैं दोनों क्रिकेटर के आंकड़े -



गौरतलब है कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 18 अगस्त, 2008 को वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह अभी तक 260 वनडे मुकाबलों में 58.07 की औसत से 12311 रन बना चुके हैं, साथ ही उनके नाम वनडे में 43 शतक दर्ज हैं। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने जिंबाब्वे के खिलाफ 31 मई 2015 को गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में डेब्यू किया था। अब तक खेले गए 88 वनडे मुकाबलों में 60.01 की औसत से बाबर 4441 रन बना चुके हैं। उनके में उनके नाम वनडे में 17 शतक दर्ज हैं।



