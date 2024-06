WI vs NZ Live Streaming: वर्ल्ड कप से बाहर होगी न्यूजीलैंड या वेस्टइंडीज को मिलेगा सुपर 8 का टिकट? जानें भारत में कब देखें लाइव

WI vs NZ Live Streaming in India: त्रिनदाद में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच एक कांटे की टक्कर होने वाली है। यह मैच न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो जैसी होने वाली है, जहां उनके हारने से वेस्टइंडीज को सुपर 8 का टिकट मिल जाएगा और न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगी।

West Indies vs New Zealand Live Streaming Details: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 26वां मुकाबला त्रिनदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज का सामना न्यूजीलैंड (WI vs NZ) से होगा। वेस्टइंडीज अपने पहले दोनों मैच जीतकर शानदार लय में है और इस मुकाबले में जीत हासिल कर सुपर 8 का टिकट पक्का करना चाहेगी तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम को पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ हार मिली थी और इस मैच में अगर वह नहीं जीत पाए तो वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम जहां हर हाल में हार से बचना चाहेगी तो कैरेबियन टीम जीत के लय को बरकरार रख सुपर 8 की सीट कन्फर्म करना चाहेगी।