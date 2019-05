बांदीपोरा रेप केस में न्याय की मांग, प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षाबलों में हुई झड़प

नई दिल्ली। कश्मीर में बांदीपोरा ( Bandipora) में तीन साल की मासूम के साथ हुई रेप की घटना से घाटी उबल रही है। मंगलवार को छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार कर और कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है।

Jammu & Kashmir: Students and security forces clash at Amar Singh College in Srinagar during students' protest over Bandipora rape case. pic.twitter.com/ixsUtWWyAd