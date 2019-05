बारामूला हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, 47 जवान घायल

नई दिल्ली। घाटी में 3 साल की बच्ची के साथ हुए रेप के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। विरोध कर रहे लोगों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की है। पट्टन में हुए इस झड़प के दौरान एक असिस्टेंट कमांडेंट समेत 47 सुरक्षाबल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बारे में बारामूला पुलिस ने जानकारी दी है।

Baramulla police: 47 security personnel including one Assistant Commandant injured in clashes in Pattan today. Miscreants staged protests & pelted stones on security forces deployed on National Highway in parts of Baramulla. 7 miscreants injured; they're stable. #JammuAndKashmir