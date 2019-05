कश्मीर में तीन साल की बच्ची से रेप, भड़के लोगों ने किया हाईवे जाम, आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग

नई दिल्ली। देशभर में लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच घाटी में लोगों का प्रदर्शन जारी है। यह प्रदर्शन कश्मीर में तीन साल की मासूम के साथ हुए रेप के बाद भड़का है। लोगों ने इस वारदात के विरोध में आज कई क्षेत्रों में बंद बुलाया। इसके विरोध में धार्मिक संगठन इत्तिहाद-उल-मुस्लिमीन ने सोमवार को बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर-बारामूला हाईवे पर भी जमकर हंगामा किया और राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया।

Jammu and Kashmir: Protest on Srinagar-Baramulla Highway against the rape of a minor girl in Bandipora district last week. The accused has been arrested. pic.twitter.com/YOLwuc5Unr