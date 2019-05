नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ( Kamal Haasan ) की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। 'आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था' वाले बयान पर की अब कोर्ट से शिकायत हुई है। दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ( Patiala House court ) में हासन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। हासन के खिलाफ हिंदू धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है।

