कमल हासन के हिंदू आतंकी बयान पर विवेक ओबेरॉय का पलटवार, देश को न बांटें, आतंक का धर्म नहीं होता

नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने दक्षिण के सुपर स्टार कमल हासन के बयान ने राजनीति को गर्मा ही दिया है बल्कि उनके बयान को लेकर अब बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कमल हासन के बयान के बाद रील लाइफ मोदी यानी अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विवेक ने ट्वीट के जरिये अपनी सीनियर को एक नसीहत दे डाली है।

Please sir, from a much smaller artist to a great one, let’s not divide this country, we are one 🙏 Jai Hind 🇮🇳 #AkhandBharat #UnDividedIndia