अलवर गैंगरेप पर गरमाई यूपी की राजनीति, दलित मुद्दे पर मोदी और माया ने एक दूसरे को घेरा

नई दिल्ली। अलवर में 26 अप्रैल को हुए दलित महिला से गैंगरेप मामले में राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल मार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार यूपी की रैली में इसका जिक्र कर दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है। इसके बाद मायावती और मोदी आमने सामने आ गए हैं।

मोदी ने उठाया अलवर का मामला

कुशीनगर की एक जनसभा मोदी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में दलित बेटी के साथ सामूहिक अत्याचार हुआ। वहां 'नामदार' की सरकार है जो बसपा के सहयोग से चल रही है। दोनों पार्टियां इस घटना को दबाने में लगी हैं। प्रदेश की बेटियां आज बहन जी से पूछ रही हैं कि राजस्थान में बेटी के साथ जो घटना हुई उस पर आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। मोदी ने 1995 का जिक्र करते हुए कहा कि बहन जी, जब आपके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिससे पूरे देश को पीड़ा हुई थी। अगर आपको दलितों के लिए प्यार है, तो इसी वक्त राजस्थान की सरकार से समर्थन वापस लें।

pm modi in Kushinagar, earlier today: Behenji you will have to answer, why didn't you withdraw support to Rajasthan's Congress govt after a Dalit daughter was gang-raped in the state? You are shedding crocodile tears by only making statements. pic.twitter.com/VfJ3AjFAS8