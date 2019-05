मोदी पर ममता का एक और तंज, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) पर तीखे शब्दबाण चलाने का कोई भी मौका ममता बनर्जी ( Mamata Banerjee ) छोड़ना नहीं चाहती हैं। 'मोदी को थप्पड़' वाले बयान पर विवाद के बाद पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) की मुख्यमंत्री ने एकबार फिर सफाई दी है लेकिन तंज भरे अंजाद में। बशीरहाट की एक सभा में ममता ने कहा कि अगर मैं पीएम मोदी को थप्पड़ मारुंगी तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा।

मैं आपको छूना भी नहीं चाहती: ममता

शनिवार को बशीरहाट में ममता बनर्जी टीएमसी ( TMC ) की प्रत्याशी नुसरत जहां के लिए एक सभा कर रही थीं। यहीं पर ममता ने अपने थप्पड़ वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। बंगाली भाषा में बोलते हुए कहा कि... मैंने आपको थप्पड़ मारने की बात नहीं कही थी। मैंने कहा था कि मैं लोकतंत्र का थप्पड़ मारूंगी। वैसे भी मैं अगर आपको थप्पड़ मारूंगी तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा, क्योंकि आपका सीना तो 56 इंच का है...तो भला मैं कैसे आपको थप्पड़ मार सकती हूं। थप्पड़ मारना क्या मैं आपको छूना भी नहीं चाहती हूं।

WB CM Mamata Banerjee in Basirhat: I didn't say that I will slap you (PM Modi) literally, I said I will give slap of democracy. Why would I slap you? If I slap you, my hand will break, then why should I? Your chest is 56 inch,how can I slap you? I don't want to slap or touch you. pic.twitter.com/YT6rdArX62