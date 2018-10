ब्रह्मोस जासूसी मामला: न्यायिक हिरासत में भेजा गया निशांत अग्रवाल, अब बैंक खातों की होगी जांच

नई दिल्ली। संदिग्ध जासूसी मामले में गिरफ्तार ब्रह्मोस एयरोस्पेस के वरिष्ठ सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निशांत पर आरोप है कि उसने ब्रह्मोस मिसाइल की डिजाईन, स्केच, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी जानकारियां पाकिस्तान से साझा की हैं। यूपी एसआईटी अब उसके सभी बैंक खातों की जांच कर रही है।

निशांत के पास मिली थी मिसाइल की सीक्रेट जानकारी

निशांत अग्रवाल को उत्तर प्रदेश एटीएस और सैन्य खुफिया की टीम ने 8 अक्टूबर को ब्रह्मोस के वर्धा रोड केंद्र से गिरफ्तार किया था। उसपर पाकिस्तान की जासूसी का आरोप है। इसी बीच ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने भी पुष्टि की है कि निशांत के निजी कंप्यूटर से बरामद दस्तावेज जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की गोपनीय जानकारी थी, वे उसे रखने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। वे ब्रह्मोस मिशन से निशांत 2013 में जुड़ा था।

BrahMos engineer Nishant Agarwal sent from police custody to judicial custody today. His bank accounts are being probed. BrahMos Aerospace confirmed that confidential documents were found in his personal computer for which he wasn't authorised.He was arrested on charges of spying