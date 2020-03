निर्भया केस: 'आधी रात को अदालत के चक्कर काट रही बेबस मां, बहुत हुआ- अब यह सिस्टम बदले'

नई दिल्ली। निर्भया मामले में दिल्ली की स्थानीय अदालत द्वारा डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद दोषियों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो गई है।

दोषियों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे फांसी पर लटकाया जाना लगभग तय हो गया है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा।

हाई कोर्ट से निराशा मिलने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तड़के तीन बजे सुनवाई करेगा।

वहीं, निर्भया के माता-पिता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दोनों अदालत में मौजूद थे।

खतरे में कमलनाथ सरकार, विधानसभा स्पीकर ने मंजूर किए 16 बागी विधायकों के इस्तीफे

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: We are hoping we will get justice today and all the convicts will be hanged this morning. https://t.co/WKEqNgrmie pic.twitter.com/f3l2UM2Upo

निर्भया की मां आशा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि उनको देश की सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा है।

सुप्रीम कोर्ट दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखेगा। वहीं, निर्भया के पिता ने कहा कि अब वह दिल्ली आ गए हैं तो दोषियों को फांसी लगाए जाने के बाद ही घर लौटेंगे।

हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से जारी डेथ वॉरंट के बाद फिर से हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की इस प्रक्रिया से दोनों को दुख जरूर पहुंचा है।

इस बीच आशा देवी ने कहा कि अब यह सिस्टम बदला जाना चाहिए। आधी रात को एक मां अपने बेटी के न्याय के लिए अदालत के चक्कर काट रही है।

बड़ी खबर: कोरोना वायरस की वैक्सीन की तलाश हुई पूरी, अमरीका में मिली दवा को दी गई मंजूरी

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Convicts were given a lot of time, many pleas were filed to delay the execution. Their plea has been dismissed in High Court, we are going to Supreme Court, it will be dismissed there too. Convicts will be hanged this morning. https://t.co/WKEqNgrmie pic.twitter.com/cuSVn8eFpU