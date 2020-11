Himachal Pradesh : ग्रॉसरी शॉप की आड़ में चल रहा था ड्रग्स का कारोबार, 2KG चरस बरामद

नई दिल्ली। एक तरफ मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति के घर से 86.5 ग्राम ड्रग्स बरामद होने का मसला शनिवार से सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ रविवार को हिमचाल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस ने एक ग्रॉसरी शॉप से दो किेलोग्राम चरस बरामद किया। ग्रॉसरी शॉप की आड़ में दुकानदार चरस का कारोबार चला रहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान शॉप से 2 किलो 54 ग्राम चरस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Himachal Pradesh: Two kgs of hashish recovered from a grocery shop in Kullu district. Owner of the shop arrested and further investigations underway. pic.twitter.com/mr8eUYOkKG