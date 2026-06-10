दिल्ली में आधी रात को मुठभेड़, लेडी श्रीराम कॉलेज के पास बदमाश सोनू को मारी गोली, 17 मामलों में था वांटेड

17 मामलों में वांछित बदमाश सोनू को पुलिस ने मारी गोली (Photo: ANI)
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में मंगलवार देर रात पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने गोविंदपुरी थाने के घोषित बदमाश सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सोनू के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी सोनू मंगलवार रात मूलचंद मेट्रो स्टेशन इलाके में आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे स्थित गली के पास घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई।
पुलिस के मुताबिक, कुछ देर बाद सोनू मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। जैसे ही पुलिस टीम ने उसे रुकने और सरेंडर करने के लिए कहा, उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया।
आरोपी की ओर से गोली चलाए जाने के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान कांस्टेबल अक्षय ने दो राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली सोनू के दाहिने पैर में लगी।
गोली लगने के बाद वह गिर पड़ा और पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की कार्रवाई में किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सोनू गोविंदपुरी थाने का घोषित 'बैड कैरेक्टर' है। उसके खिलाफ चोरी, सेंधमारी, डकैती समेत कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से वह पुलिस के रडार पर था।
पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद सामान और हथियारों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी नई वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था या नहीं। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।
इससे पहले 19 अप्रैल को भी एएटीएस ने मुठभेड़ के बाद छावला इलाके में हत्या की कोशिश में शामिल दो आरोपियों को दबोचा था। यह घटना 17 अप्रैल को श्याम विहार फेज 2 में हुई थी, जहां दो हथियारबंद हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए थे। उनमें से एक ने शिकायतकर्ता पर बहुत करीब से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन हथियार से गोली नहीं चली। पुलिस ने 18 अप्रैल को मामला दर्ज किया, जिसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया।
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएटीएस द्वारका की एक टीम ने तड़के करीब साढ़े 5 बजे अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूआआर) के पास आरोपियों को रोका तो रॉकी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। उसने तीन राउंड फायर किए। एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जिसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमें आरोपी रॉकी (22) के बाएं घुटने के नीचे गोली लगी। फिर रॉकी और दूसरे आरोपी सुमित (24) को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
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