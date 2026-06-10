दिल्ली में आधी रात को मुठभेड़, लेडी श्रीराम कॉलेज के पास बदमाश सोनू को मारी गोली, 17 मामलों में था वांटेड

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएटीएस द्वारका की एक टीम ने तड़के करीब साढ़े 5 बजे अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूआआर) के पास आरोपियों को रोका तो रॉकी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। उसने तीन राउंड फायर किए। एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जिसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। जिसमें आरोपी रॉकी (22) के बाएं घुटने के नीचे गोली लगी। फिर रॉकी और दूसरे आरोपी सुमित (24) को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।