Vikas Dubey Encounter को लेकर UP STF का जवाब- बताया क्यों चलानी पड़ी गोली?

नई दिल्ली। पुलिस मुठभेड़ ( Police encounter ) में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ( Criminal Vikas dubey ) की मौत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस, सपा व बसपा समेत कई विपक्षी दलों ने विकास दुबे एनकाउंटर ( Vikas Dubey encounter ) मामले को लेकर पुलिस व सरकार पर सवाल दागे हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, लोगों के निशारे पर आई उत्तर प्रदेश एसटीएफ ( Uttar Pradesh STF ) ने शुक्रवार को एक प्रेस नोट जारी कर विकास दुबे एनकाउंटर ( Vikas Dubey encounter ) को लेकर उठ रहे सभी सवालों के जवाब दिए हैं।

STF issues press note in #VikasDubey encounter matter. "A herd of cattle had come in front of the vehicle due to which driver took sudden turn leading to accident...Police tried to go close to him to nab him alive but he continued to fire. Police retalitaed in self-defence..." pic.twitter.com/iOXaXv8vno — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

प्रेस नोट में बताया गया कि विकास दुबे को सरकारी वाहन में ले जाया जा रहा था। जैसे ही एसटीएफ की गाड़ियां कानपुर नगर के सचेण्डी के पास पहुंचा, तभी गाय—भैंसों का एक झुण्ड भागता हुआ सड़क पर आ गया, जो दुर्घटना का कारण बना। लंबी यात्रा से थके हुए ड्राइवर ने जैसे ही गाय—भैंसों का बचाने का प्रयास किया तो विकास दुबे वाली गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस घटना में गाड़ी में सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी का सरकारी पिस्टल निकाल लिया और गाड़ी से निकलकर कच्चे रास्ते की ओर भाग निकला।

Kanpur: People in Bikaru village distribute sweets after history-sheeter #VikasDubey was killed in police encounter today. Locals say, "This entire area is very happy today. It feels as if we are finally free. This is the end of an era of terror. Everyone is very happy." pic.twitter.com/0K03aR5MBF — ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

तभी पीछे वाली गाड़ियों में चल रहे अन्य पुलिसकर्मियों ने विकास को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिसवालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों ने जब फायरिंग का जवाब दिया तो इस गोलीबारी में विकास दुबे गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उसको इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

BJP government has turned Uttar Pradesh into 'apradh pradesh'. Criminals like #VikasDubey are prospering & being shielded by people in power. Congress demands a probe by a sitting Supreme Court judge in the entire Kanpur episode: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra pic.twitter.com/oci9v5hnBO — ANI (@ANI) July 10, 2020

आपको बता दें कि कानपुर के पास शुक्रवार सुबह गैंगस्टर विकास दुबे को मारे जाने को लेकर विभिन्न विपक्षी नेताओं की ओर से कई आरोप और दावे सामने आए हैं। विशेषकर राज्य के विपक्षी नेताओं ने इस मुठभेड़ को बड़ी मछलियों को बचाने की एक कोशिश बताया है। मुठभेड़ पर संदेह की उंगली उठाने वालों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी (सपा) सुप्रीमो अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती, कांग्रेस के जितिन प्रसाद और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेता जयंत चौधरी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। एक दिन पहले यादव ने दुबे के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग की थी।