नरमांस की चाहत नहीं, भय से इंसानों पर हमले कर रहे भालू, वन्यजीव विशेषज्ञों ने किया आगाह

Terror Of The Bears : भालुओं के हमले की घटना बढ़ने से लोग चिंतित हैं। वन्यजीव-मानव संघर्षों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में भालुओं के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भालू के बढ़ते हमलों को लेकर आम धारणा बन रही है कि भूख मिटाने के लिए भालू बस्तियों में घुसकर इंसानों को मार रहे हैं और उनका व्यवहार अधिक हिंसक हो गया है। हालांकि वन्यजीव विशेषज्ञ इस धारणा को सही नहीं मानते। भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. सत्य कुमार के अनुसार इस सीजन राज्य में मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भालुओं के हमलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इनका कारण भोजन नहीं है। भालू सर्वाहारी होते हैं और घास-पत्तियों के साथ मांस भी खाते हैं। उत्तराखंड में पिछले साल इंसानों पर भालुओं के हमलों की सौ से ज्यादा घटनाएं हुईं। विशेषज्ञों में मुताबिक भालू सामान्य तौर पर इंसानों से बचते हैं। जंगलों या आसपास इंसानों से आमना-सामना होने पर वह घबरा जाते हैं। आत्मरक्षा में वह इंसानों पर हमला भी कर देते हैं। इसे शिकार व्यवहार नहीं, बल्कि डिफेंसिव अटैक माना जाता है।