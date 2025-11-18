Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

आज से घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क किया दोगुना, आदेश जारी

Inflation Hits:घर और जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। उत्तराखंड में स्टांप विभाग का रजिस्ट्रेशन शुल्क दोगुना कर दिया गया है। इससे आम लोगों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। राज्य में 10 साल बाद रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 18, 2025

Buying land and house in Uttarakhand has now become expensive

उत्तराखंड में घर और जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है

Inflation Hits:जमीन और घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को सरकार ने झटका दिया है। उत्तराखंड में घर या जमीन खरीदने में स्टांप विभाग की ओर से लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क में दोगुनी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। यहां अब रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 हजार के बजाय 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें कि इस शुल्क का उपयोग स्टांप विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार शाम महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने संशोधित दरों को लागू करते हुए सभी जिलों को आदेश जारी किए। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2015 में रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया था। इसके तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में संपत्ति के मूल्यांकन की दो प्रतिशत राशि देनी होती है। इसकी अधिकतम सीमा 25 हजार थी। अब अधिकतम सीमा को 50 हजार रुपये कर दिया गया है।इधर, वित्त सचिव दिलीप जावलकर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन शुल्क को तर्कसंगत और व्यवहारिक रूप से संशोधित किया गया है। संपत्ति के मूल्य का दो प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये, जो राशि कम होगी वही लागू होगी।

अन्य राज्यों से कम है शुल्क

उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोत्तरी की मार मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगी। लेकिन ये भी बता दें कि उत्तराखंड में कई राज्यों की अपेक्षा रजिस्ट्रेशन शुल्क कम है। सहायक महानिरीक्षक निबंधन अतुल कुमार शर्मा के मुताबिक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले रजिस्ट्रेशन शुल्क कम है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल एक प्रतिशत है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यानि कोई संपत्ति 10 लाख रुपये की होगी तो 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, यदि संपत्ति एक करोड़ रुपये की होगी तो एक लाख रुपये अदा करने होंगे। यह राशि संपत्ति के मूल्य के अनुसार बढ़ती जाएगी।

ये भी पढ़ें- सुप्रीम आदेश : सरकार को CTR में पर्यावरणीय क्षति की भरपाई और अवैध निर्माण करने होंगे ध्वस्त

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 06:55 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / आज से घर-जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क किया दोगुना, आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

रातोंरात बदल गए मंत्रियों के नाम, सचिवालय में खलबली, सरकारी वेबसाइट बंद, हैरान कर देगा मामला  

Names of ministers and MLAs changed on government website in Uttarakhand
देहरादून

भाजपा नेता की लैंड क्रूजर कार का 28 बार चालान, भुगतान एक का भी नहीं, अब बेटे पर कसा शिकंजा

BJP leader Kunwar Pranav Champion's Land Cruiser car was fined 28 times, but not a single one was paid
देहरादून

सुप्रीम आदेश : सरकार को CTR  में पर्यावरणीय क्षति की भरपाई और अवैध निर्माण करने होंगे ध्वस्त

The Supreme Court has also ordered the Uttarakhand government to compensate for the environmental damage caused to the Corbett Tiger Reserve and demolish illegal constructions there within three months
देहरादून

हल्द्वानी में 50 उपद्रवियों पर मुकदमा, सभी थानों की फोर्स, आईआरबी और पीएसी तैनात, अब हालात सामान्य

Following the riots in Haldwani, a large police force has been deployed. A case has also been filed against 50 rioters
देहरादून

नंदा राजजात मार्ग सेना को सौंपने की तैयारी, रक्षा मंत्री से मिले सीएम ने किए ये आग्रह…

CM Pushkar Singh Dhami met Defense Minister Rajnath Singh
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.