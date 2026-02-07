7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

अब नहीं छूटेगा दूसरे राज्य से आई बहुरानी का वोट, चुनाव आयोग ने खत्म की बड़ी बाधा

New System : चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों से आए मतदाताओं की एक बड़ी बाधा को खत्म कर दिया है। अब दूसरे राज्यों से आईं बहुएं भी आसानी से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगीं। अब पुराने पते से नाम कटवाने की जटिल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 07, 2026

The Election Commission has simplified voting arrangements for daughters-in-law who have come from other states

प्रतीकात्मक फोटो

New System : दूसरे राज्यों से आईं बहुएं अपने ससुराल में अब आसानी से वोट कर सकेंगी। शादी के बाद दूसरे राज्य से आई कई बहुएं ससुराल में मताधिकार के प्रयोग से वंचित रह जाती हैं। इसका कारण पुराने पते से नाम कटवाने और नए पते पर जुड़वाने की जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी। अब चुनाव आयोग ने इस बाधा को खत्म कर दिया है। अब किसी भी बहूरानी को अपना वोट ट्रांसफर कराने के लिए मायके या पुराने राज्य जाने की जरूरत नहीं होगी। वोटर मैपिंग की नई प्रक्रिया असल में शिफ्टिंग का हिस्सा है। अब महिलाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप पर केवल फॉर्म-8 भरकर या https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर अपने वर्तमान (ससुराल के) पते पर नाम जुड़वा सकती हैं। इस डिजिटल बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही नए पते पर नाम जुड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी, सॉफ्टवेयर पुराने राज्य की मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्यवाही खुद ही शुरू कर देगा। इससे संबंधित लोगों को काफी राहत मिलेगी।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

पुराने पते वाली वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की जटिल प्रक्रिया अब आसान कर दी गई है। इस प्रक्रिया को सर्विस न्यूज के तौर पर देखें तो बहुओं को आवेदन के समय ससुराल पक्ष का निवास प्रमाण- जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या शादी का कार्ड सत्यापन के समय देना होगा। इसके अलावा पुराना वोटर आईडी कार्ड या उसका नंबर (ईपीआईसी नंबर) भी दिया जा सकता है। वर्तमान मतदाता सूची की प्री एसआईआर मैपिंग 15 फरवरी तक चलेगी।  पहले चरण में प्रदेश के 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है।

तकनीक से रुकेगा फर्जीवाड़ा

चुनाव आयोग अब फर्जी और दोहरे रिकॉर्ड को पकड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा ले रहा है। सिस्टम में फोटो सिमिलर एंट्रीज (पीएसई) और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज (डीएसई) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पीएसई एक जैसी फोटो वाले रिकॉर्ड को पकड़ता है। वहीं, डीएसई नाम, उम्र और पिता, पति के नाम की समानता के आधार पर दोहरे रिकॉर्ड की पहचान करता है। यह सॉफ्टवेयर खुद ही ट्रैक कर लेता है कि यदि एक व्यक्ति के दो राज्यों में रिकॉर्ड हैं, तो उन्हें कैसे व्यवस्थित करना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 10:38 am

Published on:

07 Feb 2026 10:37 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / अब नहीं छूटेगा दूसरे राज्य से आई बहुरानी का वोट, चुनाव आयोग ने खत्म की बड़ी बाधा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

‘राजा नटवरलाल’ ने क्रिकेट लीग के नाम पर बड़े क्रिकेटरों की बोली लगवाकर ऐंठ लिए करोड़ों रुपये

Accused arrested for fraud in the name of fake cricket league in Haldwani
देहरादून

दवा के नाम पर सल्फास पिलाकर पत्नी की हत्या, मौत से पहले महिला ने दर्ज कराए चौंकाने वाले बयान

A man killed his ailing wife by poisoning her under the guise of medicine
देहरादून

पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा सौर तूफान; सन स्पॉट की वजह से हो सकता है विस्फोट! इन सेवाओं….

solar storm speeding towards earth sunspots may cause explosions
देहरादून

बैतड़ी में खाई में गिरी बारात की बस : 13 की मौत, 34 लोग घायल, ओवरलोडिंग से हुआ भीषण हादसा

13 people were killed and 34 injured when a wedding procession bus fell into a ditch in Baitadi, Nepal
देहरादून

Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर में कांपी धरती, 3.4 रही तीव्रता, प्रशासन अलर्ट

बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के झटके!
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.