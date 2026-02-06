पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा सौर तूफान; सन स्पॉट की वजह से हो सकता है विस्फोट! इन सेवाओं….

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के पूर्व निदेशक और सौर विज्ञानी डॉक्टर. वहाबउद्दीन ने बताया कि सौर सक्रियता को अब तक विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक काफी सक्रिय बनी हुई है। पिछले 5 दिनों में सूर्य से शक्तिशाली X-8 और X-6 श्रेणी की सौर ज्वालाएं उठी थीं। उन्होंने कहा कि X-8 श्रेणी की ज्वाला दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसीलिए यह इस साल अब तक की सबसे बड़ी ज्वाला मानी जा रही है।