बैतड़ी में खाई में गिरी बारात की बस : 13 की मौत, 34 लोग घायल, ओवरलोडिंग से हुआ भीषण हादसा

Terrible Accident : ओवरलोडिंग के कारण बारात की एक बस काल बनकर 13 जिंदगियों को निगल गई। ये भीषण हादसा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सटे नेपाल के बैतड़ी में गुरुवार देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि बैतड़ी के पुरचुंणी नगरपालिका 7 भवने गांव से दुल्हन लेकर बजांग के सुनकुडा जा रही बस पुरचूंणी के बड़गांव मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में समा गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के भी परखच्चे उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर नेपाल प्रहरी भी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन तब तक 13 लोग दम तोड़ चुके थे, जबकि 34 बाराती गंभीर रूप से घायल हुए थे। टीमों ने ग्रामीणों के साथ रेस्क्यू चलाते हुए घायलों को डंडेलधुरा और कोटिला के अस्पतालों में भर्ती कराया। कई घायलों की हालत अत्यंत नाजुक भी बताई जा रही है। हादसे से कोहराम मचा हुआ है।