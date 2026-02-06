6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर में कांपी धरती, 3.4 रही तीव्रता, प्रशासन अलर्ट

Earthquake in Uttarakhand: उत्तराखंड में शुक्रवार सुबह रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप सुबह 07:48 बजे आया और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Anuj Singh

Feb 06, 2026

बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के झटके!

बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के झटके! Source- Representative

Earthquake in Bageshwar Uttarakhand: उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप सुबह 07:48:37 बजे आया। इसका केंद्र 30.05 उत्तरी अक्षांश और 80.05 पूर्वी देशांतर पर, जमीन से लगभग 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था।

प्रशासन ने स्थिति पर रखी नजर

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी क्षेत्र से जान-माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। शिखा सुयाल ने बताया कि सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को तैयार रखा गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें।

नुकसान या असामान्य स्थिति की सूचना

अधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी असामान्य घटना या नुकसान की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दी जाए। जिले की सभी तहसीलों से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। हालांकि भूकंप के झटके हल्के थे, प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। आम लोग सुरक्षित हैं और कोई भी अफवाह फैलाने से बचें। टीमें हर समय तैयार हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 11:41 am

Published on:

06 Feb 2026 11:38 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर में कांपी धरती, 3.4 रही तीव्रता, प्रशासन अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

मौसम दिखाएगा तल्खी : 9, 10 और 11 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी, ठंड में होगी बढ़ोत्तरी

IMD has issued an alert for rain and snowfall in Uttarakhand from February 9
देहरादून

गुंजन हत्याकांड : पुलिस ने 72 घंटे में दाखिल की चार्जशीट, बीच बाजार काट दी थी गर्दन

The police filed a chargesheet in the Gunjan murder case in Dehradun within 72 hours
देहरादून

शराब में  जहर  मिलाकर जनजाति समाज के नेता सहित दो लोगों को मार डाला!  घटना से लोग सन्न

Two people, including a tribal leader, were killed in Khatima by poisoning liquor
देहरादून

उपभोक्ताओं को फिर से झटका, सरकार ने बढ़ाई बिजली दरें, बीपीएल से उद्योग तक होंगे प्रभावित  

The Energy Corporation has increased electricity rates
देहरादून

रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था-विधवा पेंशन भी हड़प रहे 1363 लोग, सीएजी ने किया बड़ा खुलासा

The CAG audit report has confirmed irregularities in the widow and old age pension schemes of the Social Welfare Department
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.