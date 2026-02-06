Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर में कांपी धरती, 3.4 रही तीव्रता, प्रशासन अलर्ट

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी क्षेत्र से जान-माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। शिखा सुयाल ने बताया कि सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को तैयार रखा गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें।