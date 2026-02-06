Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड के बागेश्वर में कांपी धरती, 3.4 रही तीव्रता, प्रशासन अलर्ट

बागेश्वर में सुबह-सुबह भूकंप के झटके! Source- Representative
Earthquake in Bageshwar Uttarakhand: उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप सुबह 07:48:37 बजे आया। इसका केंद्र 30.05 उत्तरी अक्षांश और 80.05 पूर्वी देशांतर पर, जमीन से लगभग 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि भूकंप के बाद प्रशासन ने पूरे जिले में स्थिति पर लगातार नजर रखी। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी क्षेत्र से जान-माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। शिखा सुयाल ने बताया कि सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को तैयार रखा गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें।
अधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी असामान्य घटना या नुकसान की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा नियंत्रण कक्ष को दी जाए। जिले की सभी तहसीलों से मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल भूकंप से किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है। हालांकि भूकंप के झटके हल्के थे, प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। आम लोग सुरक्षित हैं और कोई भी अफवाह फैलाने से बचें। टीमें हर समय तैयार हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति का तुरंत समाधान किया जा सके।
