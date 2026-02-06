6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

मौसम दिखाएगा तल्खी : 9, 10 और 11 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी, ठंड में होगी बढ़ोत्तरी

Rain Alert : मौसम फिर से करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जनपदों में 9 से 11 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना जताई जा रही है। आज मैदानी जिलों में कोहरा छाने की भी संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Feb 06, 2026

IMD has issued an alert for rain and snowfall in Uttarakhand from February 9

उत्तराखंड में नौ फरवरी से बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है

Rain Alert : मौसम इन दिनों विचित्र रूप दिखा रहा है। आज भी अधिकांश इलाकों में गुनगुनी धूप खिली हुई है। कल देहरादून सहित अधिकांश इलाकों में चटख धूप खिलने से लोगों को ठंड से बड़ी राहत मिली थी। धूप के चलते देहरादून में अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक का उछाल आया और यह 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री रहा। आईएमडी ने आज प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए हैं। वहीं, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के अलावा देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के मैदानी इलाकों में आज छिछले से मध्यम कोहरे की संभावना है। इससे ठंड में बढ़ोत्तरी की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, सात और आठ फरवरी को भी समूचे उत्तराखंड में मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी से राज्य में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे 9,10 और 11 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार बन रहे हैं। साथ ही इन तीन दिन राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों तक बर्फबारी की भी संभावना है।

दो-तीन दिन स्थिर रहेगा तापमान

आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में सात और आठ फरवरी को मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। आईएमडी ने अगले दो-तीन दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के आसार जताए हैं। बारिश और बर्फबारी के बाद राज्य के तापमान में फिर से गिरावट आने की भी संभावना जताई जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान भी बेहद ठंड होने के आसार हैं। बता दें कि इन दिनों बदरीनाथ, केदारनाथ आदि धाम बर्फ की चादर ओढ़े हुए हैं। बदरीनाथ में न्यूनतम तापमान माइनस 15 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। इस साल 23 जनवरी से राज्य में बारिश और बर्फबारी का दौर चला था।

Updated on:

06 Feb 2026 10:51 am

Published on:

06 Feb 2026 10:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम दिखाएगा तल्खी : 9, 10 और 11 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी, ठंड में होगी बढ़ोत्तरी

