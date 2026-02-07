‘राजा नटवरलाल’ ने क्रिकेट लीग के नाम पर बड़े क्रिकेटरों की बोली लगवाकर ऐंठ लिए करोड़ों रुपये

Cricket Fraud Case : आईपीएल की तर्ज पर ही बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के नाम पर एक राजा नटवरलाल के कारमानों से हर कोई हैरान है। ये मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर का है। यहां पर गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग (ईवीसीएल) कराने के नाम पर पूर्व विधायक सहित तमाम लोगों से करोड़ों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में गुरुवार रात ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने क्रिकेट लीग के नाम पर ठगी के आरोप में नोएडा के सेक्टर -162 निवासी विकास ढाका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि तीन फरवरी से गौलापार स्टेडियम में लीग प्रस्तावित थी। पहले ही दिन अलग-अलग कारण बता मैच रद कर दिया गया। इसे लेकर दर्शकों ने स्टेडियम में खूब हंगामा काटा था। हेमंत शर्मा निवासी शहीदी पार्क लालसिंह कॉलोनी झज्जर हरियाणा और पूर्व विधायक नारायण पाल निवासी अंबिका विहार हल्द्वानी ने एसएसपी नैनीताल से मुलाकात कर लीग में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। हेमंत शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यूपी वॉरियर्स की फ्रेंचाइजी खरीदी थी। मैच रद करने के बाद पैसे वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगा।