ऑल वेदर रोड की तर्ज पर विकसित होंगी चारधाम की सहायक सड़कें, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत

New Proposal : चारधाम यात्रा सुगम और सरल होगी। बता दें कि उत्तराखंड में साल 2016 से चारधाम और टनकपुर-पिथौरागढ़ सड़क को ऑलवेदर रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। दरअसल, पूर्व में चारधाम यात्रा की मुख्य सड़क पर बार-बार भू-स्खलन की घटनाएं होते रहती थी। साथ ही ये सड़कें संकरी होने के कारण भी यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती थी। इसी को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग को 10 मीटर चौड़े टू-लेन सड़क में तब्दील किया गया है। इधर, टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे को भी ऑल वेदर रोड की तर्ज पर विकसित किया गया है। अब राज्य सरकार चारधाम की सहायक सड़कों को भी ऑल वेदर रोड की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। अभी केवल चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की प्रमुख सड़कों को डबल लेन किया गया है। लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक चारधाम की सहायक सड़कों को ऑल वेदर रोड परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। कुछ सड़कों के चौड़ीकरण और सुधारीकरण का काम राज्य सरकार भी करा रही है।