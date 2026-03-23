कैबिनेट विस्तार पूरा अब भाजपा नेताओं को दर्जाधारी मंत्री बनाने की तैयारी, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

Political News : कई भाजपा नेता जल्द ही दर्जाधारी मंत्री बनने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने होमवर्क पूरा कर लिया है। बकायदा संभावितों की एक सूची भी तैयार कर ली है। बता दें कि तीन दिन पहले ही उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हुआ था। पांच विधायकों को मंत्री बनाया गया था। कल उन मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए गए हैं। कैबिनेट का विस्तार किए जाने के बाद अब भाजपा नेताओं को दायित्व वितरण की उम्मीद भी जाग गई है। माना जा रहा है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जल्द सरकार में दायित्व मिल सकते हैं। बता दें कि भाजपा संगठन की ओर से पार्टी के दो दर्जन नेताओं के नामों की सूची तैयार कर सरकार को सौंपी गई है। लंबे समय से इन नेताओं को दायित्व दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कैबिनेट विस्तार लटका होने की वजह से दायित्वों की फाइल भी अटकी हुई थी। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार व विभागों का आवंटन हो जाने के बाद दायित्वों को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है।