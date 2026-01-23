आज भारी बारिश का अलर्ट , पहाड़ों में बर्फबारी शुरू, 50 की रफ्तार से चलेगी आंधी, 29 जनवरी तक मौसम खराब

Weather News : मौसम आज तल्खी दिखाने लगा है। आज बारिश का इंतजार खत्म होने की संभावना है। आज सुबह से ही उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवाएं शरीर को भेद रही हैं। लोग अलाव सेंक कर ठंड से राहत पाने में जुटे हुए हैं। इधर, आईएमडी ने आज उत्तराखंड में भारी बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित 10 जिलों के अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, यूएस नगर और हरिद्वार जिले के अनेकों स्थानों पर आज बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य में 2300 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों भी भारी बर्फबारी हो सकती है। आज राज्य में आज आकाशीय बिजली कड़कने और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।