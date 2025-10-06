Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

New Circle Rate:जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, आज से नया सर्किल रेट होगा लागू, 22% तक बढ़ोत्तरी

New Circle Rate:जमीन खरीदना अब आसान नहीं होगा। आज से उत्तराखंड में 8 से 22 फीसदी तक जमीन महंगी हो जाएगी। सरकार ने राज्य में नया सर्किल रेट आज से लागू करने का फैसला लिया है। इससे मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को करारा झटका लगा है।

2 min read

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Oct 06, 2025

Circle rates of land have increased in Uttarakhand from today.

उत्तराखंड में आज से नया सर्किल रेट लागू होगा

New Circle Rate:महंगाई के बीच आज से जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की। इस क्रम में कुछ जिलों में नये सर्किल रेट लागू करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनों के वर्तमान सर्किल रेट में आठ से 22 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। सर्किल रेट में बदलाव करीब दो साल बाद हुआ है। इससे पहले साल 2023 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। इस बार सर्किल रेट संशोधन का आधार भी वर्ष 2023 के फार्मूले को ही बनाया गया है। इसके तहत, ऐसे क्षेत्र जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और उनमें नई सड़क प्रोजेक्ट, नए संस्थान बन रहे हैं, वहां सर्किल रेट में वृद्धि की गई है। वहीं, दूसरी ओर संतृप्त हो चुके कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट को पूर्ववत रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि आज सर्किल रेट का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि, हो स्टाम्प विभाग में सर्किल रेट का ब्योरा जनवरी में ही तैयार हो गया था पर पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद आपदा के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब स्थिति सामान्य होने पर इसके आदेश कर दिए गए हैं।

आवासीय, व्यावसायिक भवन महंगे

उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू होने से जमीनें महंगी हो जाएंगी। राज्य में सर्किल रेट में दो साल बाद हुई यह बढ़ोतरी 22 प्रतिशत तक की है। तेजी से हो रहे निर्माण व जमीनों की खरीद फरोख्त को देखते हुए सरकार ने यह वृद्धि की है। इससे अब जमीन खरीदने के साथ बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा होगा।जमीनों व आवासीय फ्लैटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 07:37 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / New Circle Rate:जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, आज से नया सर्किल रेट होगा लागू, 22% तक बढ़ोत्तरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

आज से चार दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और भयंकर  अंधड़ की चेतावनी, परीक्षा स्थगित

Heavy rain alert in Uttarakhand from today for the next four days
देहरादून

मार्च तक रहेगी भीषण ठंड, कोहरा करेगा परेशान, पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी

This time there will be severe cold and heavy snowfall till March.
देहरादून

सरकारी शिक्षक ने 15 हजार लोगों से ठगे 47 करोड़ रुपये, कारनामे से लोग दंग  

A teacher in Dehradun has defrauded 15,000 people of crores of rupees.
देहरादून

14 साल की किशोरी बनी मां, रेप का आरोपी अस्पताल पहुंच घूम-घूमकर बांटने लगा मिठाई, नजारा देख लोग दंग

BD Pandey Hospital, Nainital
देहरादून

Chardham Yatra:बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे बंद, जानें चारधाम यात्रा समापन का शेड्यूल

Chardham Yatra Uttarakhand
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.