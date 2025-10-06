New Circle Rate:जमीनों के दाम छुएंगे आसमान, आज से नया सर्किल रेट होगा लागू, 22% तक बढ़ोत्तरी

New Circle Rate:महंगाई के बीच आज से जमीनों के दाम भी बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी पुष्टि की। इस क्रम में कुछ जिलों में नये सर्किल रेट लागू करने के आदेश भी जारी हो गए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनों के वर्तमान सर्किल रेट में आठ से 22 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। सर्किल रेट में बदलाव करीब दो साल बाद हुआ है। इससे पहले साल 2023 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। इस बार सर्किल रेट संशोधन का आधार भी वर्ष 2023 के फार्मूले को ही बनाया गया है। इसके तहत, ऐसे क्षेत्र जो तेजी से विकसित हो रहे हैं और उनमें नई सड़क प्रोजेक्ट, नए संस्थान बन रहे हैं, वहां सर्किल रेट में वृद्धि की गई है। वहीं, दूसरी ओर संतृप्त हो चुके कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट को पूर्ववत रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि आज सर्किल रेट का विस्तृत ब्योरा जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि, हो स्टाम्प विभाग में सर्किल रेट का ब्योरा जनवरी में ही तैयार हो गया था पर पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद आपदा के कारण सरकार ने इसे लागू नहीं किया। अब स्थिति सामान्य होने पर इसके आदेश कर दिए गए हैं।