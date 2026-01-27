27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी : आज भारी बारिश, पहाड़ों में होगी बर्फबारी, स्कूलों में अवकाश घोषित

IMD Alert : मौसम आज अत्यंत कड़े तेवर दिखा सकता है। आईएमडी ने आज पूरे राज्य में भारी बारिश और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि और 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 27, 2026

An orange alert has been issued for heavy rain and snowfall in Uttarakhand today. In view of this, schools have been declared closed today

राज्य में आज भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। फोटो सोर्स उत्तराखंड पुलिस

IMD Alert : मौसम आज भयंकर रूप दिखा सकता है। मौसम पिछले कुछ दिनों से तल्खी ही दिखा रहा है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के बाद से ठंड चरम पर पहुंच चुकी है। बता दें कि वसंत पंचमी पर उत्तराखंड में केदारनाथ, बदरीनाथ, चकराता से लेकर अल्मोड़ा, मुनस्यारी सहित तमाम पर्वतीय इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई थीं। साथ ही बिजली और संचार सेवाएं भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि इन स्थानों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इधर, इसी बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ताजा रिपोर्ट जारी कर आज उत्तराखंड के सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर जमकर बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य में 25 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। आईएमडी ने आज, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली कड़कने, 50 किमी की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।

अल्मोड़ा-देहरादून में स्कूल बंद

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज अल्मोड़ा और देहरादून जिले में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कल देर रात प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के बीच सतर्कता बरतने की अपील भी की है। अधिकारियों को निर्देश हैं कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखें। सड़कें खोलने के लिए जगह-जगह जेसीबी और स्नो कटर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक फरवरी तक बारिश का अलर्ट

मौसम आज तल्ख तेवर दिखा सकता है। आईएमडी ने आज पूरे उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 28 जनवरी को भी पूरे राज्य में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। 29 और 30 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी को पांच पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। एक फरवरी को भी भी पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 08:11 am

Published on:

27 Jan 2026 07:56 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी : आज भारी बारिश, पहाड़ों में होगी बर्फबारी, स्कूलों में अवकाश घोषित

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

गंगोत्री धाम में नहीं मिलेगा गैर-हिंदुओं को प्रवेश, समिति का फैसला, बद्रीनाथ-केदारनाथ में भी हो सकती है नो एंट्री

देहरादून

उत्तराखंड के पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, सीएम समेत भाजपा नेताओं ने दी बधाई

padm bhushan
देहरादून

सीएम धामी बोले- फिल्म फेस्टिवल सिर्फ आयोजन नहीं, लोक-संस्कृति को नई पहचान देने का माध्यम

CM Dhami
देहरादून

‘संविधान के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहना हम सभी की जिम्मेदारी’, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम धामी का संदेश

CM Dhami Ians 2
देहरादून

सैन्य डिपो में बड़ी घुसपैठ : एक संदिग्ध गिरफ्तार, दो दीवार फांदकर भागे, मचा हड़कंप

There is panic due to the intrusion of suspects in the supply depot of Dehradun Garhi Cantt
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.