मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी : आज भारी बारिश, पहाड़ों में होगी बर्फबारी, स्कूलों में अवकाश घोषित

राज्य में आज भारी बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। फोटो सोर्स उत्तराखंड पुलिस
IMD Alert : मौसम आज भयंकर रूप दिखा सकता है। मौसम पिछले कुछ दिनों से तल्खी ही दिखा रहा है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के बाद से ठंड चरम पर पहुंच चुकी है। बता दें कि वसंत पंचमी पर उत्तराखंड में केदारनाथ, बदरीनाथ, चकराता से लेकर अल्मोड़ा, मुनस्यारी सहित तमाम पर्वतीय इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई थीं। साथ ही बिजली और संचार सेवाएं भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि इन स्थानों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इधर, इसी बीच एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ताजा रिपोर्ट जारी कर आज उत्तराखंड के सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर जमकर बारिश के आसार जताए हैं। आईएमडी के मुताबिक आज राज्य में 25 सौ मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं। आईएमडी ने आज, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल अल्मोड़ा, चम्पावत और यूएस नगर जिले में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली कड़कने, 50 किमी की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज अल्मोड़ा और देहरादून जिले में आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कल देर रात प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के बीच सतर्कता बरतने की अपील भी की है। अधिकारियों को निर्देश हैं कि बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखें। सड़कें खोलने के लिए जगह-जगह जेसीबी और स्नो कटर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम आज तल्ख तेवर दिखा सकता है। आईएमडी ने आज पूरे उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 28 जनवरी को भी पूरे राज्य में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। 29 और 30 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ जिले में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी को पांच पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। एक फरवरी को भी भी पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग