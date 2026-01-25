25 जनवरी 2026,

रविवार

देहरादून

सैन्य डिपो में बड़ी घुसपैठ : एक संदिग्ध गिरफ्तार, दो दीवार फांदकर भागे, मचा हड़कंप

Security Breach : सैन्य क्षेत्र के सप्लाई डिपो में संदिग्धों की घुसपैठ से हड़कंप मचा हुआ है। भनक लगते ही दो संदिग्ध दीवार फांदकर जंगल की ओर फरार हो गए, जबकि एक को सेना के जवानों को मौके से ही दबोच लिया। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार संदिग्ध से कई एजेंसियां पूछताछ में जुटी हुई हैं।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 25, 2026

There is panic due to the intrusion of suspects in the supply depot of Dehradun Garhi Cantt

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Security Breach : सैन्य क्षेत्र के सप्लाई डिपो में संदिग्धों की घुसपैठ से हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला देहरादून के सैन्य क्षेत्र गढ़ी कैंट स्थित 447 सप्लाई डिपो का है। यहां तीन संदिग्ध दीवार फांदकर घुस गए। सैन्य कर्मियों ने घेराबंदी कर एक युवक को मौके पर ही दबोच लिया, जबकि उसके दो साथी जंगल के रास्ते फरार होने में कामयाब रहे। सेना की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। 447 सप्लाई डिपो के प्रशासनिक अधिकारी कैप्टन अवधेश कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 22 जनवरी की दोपहर करीब ढाई बजे डिपो के कर्मचारी दिनेश नेगी ने तीन लोगों को जंगल की ओर से दीवार फांदकर यूनिट परिसर में घुसते देखा। सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संदीपिका खरा को दी गई। सूचना मिलते ही छह जवानों की टीम को घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भेजा गया। सैन्य कर्मियों को देख तीनों संदिग्ध भागने लगे। जवानों ने पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया गया।

सुरक्षा में सेंधमारी

 सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले संदिग्ध की शिनाख्त श्रवण कुमार के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने दो दोस्तों के साथ चोरी के इरादे से परिसर के भीतर आया था। हालांकि, सेना इसे सुरक्षा में सेंध के तौर पर देख रही है। आरोपी को पूछताछ के बाद मिलिट्री पुलिस के जरिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 447 सप्लाई डिपो के प्रशासनिक अधिकारी कैप्टन अवधेश कुमार की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि सैन्य क्षेत्र एक संवेदनशील इलाका है और इस तरह की घुसपैठ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इंस्पेक्टर कैंट कमल कुमार लुंठी के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार दो अन्य युवकों की तलाश शुरू कर दी है।

Published on:

25 Jan 2026 08:46 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / सैन्य डिपो में बड़ी घुसपैठ : एक संदिग्ध गिरफ्तार, दो दीवार फांदकर भागे, मचा हड़कंप

