New Scheme :भवन कर 31 मार्च तक जमा करने पर तीन माह तक मिलेगी विशेष छूट

New Scheme : भवन कर जमा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। हल्द्वानी नगर निगम ने घरेलू और व्यवसायिक भवन स्वामियों के लिए नई स्कीम लॉंच की है। इसके तहत 31 मार्च तक भवन कर जमा करने वाले लोगों को अगले तीन महीने विशेष छूट मिलने जा रही है। उन्हें अगले तीन महीने तक भवन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना का मकसद करदाताओं को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और निगम की राजस्व वसूली का शत-प्रतिशत लक्ष्य तय करना है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के निजी और व्यावसायिक भवनों से नियमानुसार निर्धारित भवन कर लिया जाता है। हजारों भवन स्वामियों ने अभी तक कर का भुगतान नहीं किया है। इसके कारण नगर निगम का कर वसूली लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए नगर निगम में विशेष स्कीम लॉच की है। सभी 60 वार्डों में 31 मार्च तक पूरा भवन कर देने वालों को अगले तीन महीने तक 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ये छूट अप्रैल, मई और जून माह तक जारी रहेगी। नगर आयुक्त परितोष वर्मा के मुताबिक यह योजना नगर निगम के सभी वार्डों में लागू रहेगी। इससे लोग कर जमा करने के प्रति जागरूक भी होंगे।