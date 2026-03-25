ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी, सचिव, डीएम, एडीएम और आईपीएस के होंगे ट्रांसफर, लिस्ट तैयार

Administrative Reshuffle : प्रदेश में जल्द ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड में सरकार के चार साल पूरा होने के बाद अब चुनावी वर्ष की तैयारी है। सरकार भी चुनावी मोड पर आ चुकी है। सरकार चुनावी वर्ष में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नौकरशाही में बड़े स्तर पर फेरबदल करने जा रही है। जनता से जुड़े विभागों में तेजी लाने को अफसरों को चुन चुन कर जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सचिव स्तर के साथ ही अपर सचिव और फील्ड में भी डीएम, एडीएम, सीडीओ, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, प्राधिकरण सचिव भी इस जद में आ रहे हैं। कार्मिक विभाग में अफसरों के फेरबदल को कसरत तेज हो गई है। इस बार तबादला सूची कई अलग अलग चरणों में आएगी। पहले चरण में विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों के जिलाधिकारी, अपर सचिव समेत इसी स्तर के फील्ड अफसरों की होगी। सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण में एडीएम, एसडीएम स्तर के अफसरों के तबादले होंगे। ऐसे में अगले कुछ दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं। आईएएस के साथ आईपीएस के प्रभार में भी कुछ बदलाव तय हैं।