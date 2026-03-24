छात्रों के दो गुटों में खूनी संघर्ष, यूपी के एक छात्र की मौत, 15 के खिलाफ मुकदमा, तीन गिरफ्तार

Violence Between Student Groups : कॉलेज में वर्चस्व को लेकर चल रही रंजिश की आग ऐसी भड़की कि एक छात्र को जान गंवानी पड़ी। देहरादून के एक निजी शिक्षण संस्थान के दो छात्र गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर लंबे समय से रंजिश चल रही थी। यहां पर बी-टेक के छात्रों के दो गुटों में रंजिश चल रही थी। सोमवार रात थाना प्रेमनगर क्षेत्र में दोनों गुटों के बीच भयंकर टकराव हो गया था। देखते ही देखते दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई थी। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। पुलिस को सूचना मिली कि केहरी गांव, प्रेमनगर में कुछ युवकों के बीच आपसी मारपीट हुई है। मारपीट में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के भोपा निवासी 22 वर्षीय दिव्यांशु जाटराना गंभीर रूप से घायल हो गया। दिव्यांशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख देर रात उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।