प्री-मानसून फिर एक्टिव : आज  पूरे प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान , तूफान मचाएगा आफत

Pre-Monsoon Alert : प्री-मानसून फिर से तेजी पकड़ने लगा है। बता दें कि तीन दिन पूर्व समूचे उत्तराखंड में झमाझम बारिश हुई थी। बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मुनस्यारी आदि क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई थी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश ठंड में बढ़ोत्तरी हुई है। कल पिथौरागढ़ में अधिकतम 19 जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश-बर्फबारी के कारण पहाड़ों में लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। साथ ही हीटर और ब्लोवर का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि कल अधिकांश इलाकों में मौसम साफ था। इधर, आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण आज उत्तरकाशी, रुदप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में गर्जना के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं। साथ ही 330 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी की भी संभावना है। राज्य के शेष जिलों में आकाशीय बिजली कड़कने और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पर्वतीय जिलों में आज 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार वाले अंधड़ भी चल सकते हैं। इसे लेकर आज यलो अलर्ट जारी किया गया है।