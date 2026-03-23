नहाते हुए बेटी का बनाया वीडियो, फिर सालों तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, पती की मौत के बाद खुला राज

Sitarganj Crime News: सितारगंज में एक महिला ने अपने सौतेले पिता पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सौतेले पिता ने उसके नहाते समय चुपके से अश्लील फोटो और वीडियो बनाए। फिर उनको वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। सितारगंज कोतवाली में महिला ने लिखित तहरीर दी है। उसने सौतेले पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता कहती है कि आरोपी उसे लगातार डराता-धमकाता रहा है। अब तो जान से मारने की भी खुली धमकी दे रहा है। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है।