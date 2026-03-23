23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

नहाते हुए बेटी का बनाया वीडियो, फिर सालों तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, पती की मौत के बाद खुला राज

सितारगंज में एक महिला ने सौतेले पिता पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और वर्षों तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Anuj Singh

Mar 23, 2026

प्रतीकात्मक फोटो।

Sitarganj Crime News: सितारगंज में एक महिला ने अपने सौतेले पिता पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि सौतेले पिता ने उसके नहाते समय चुपके से अश्लील फोटो और वीडियो बनाए। फिर उनको वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। सितारगंज कोतवाली में महिला ने लिखित तहरीर दी है। उसने सौतेले पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़िता कहती है कि आरोपी उसे लगातार डराता-धमकाता रहा है। अब तो जान से मारने की भी खुली धमकी दे रहा है। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है।

परिवार की दुखद स्थिति

महिला ने बताया कि 2017 में उसके असली पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद मां ने नानकमत्ता इलाके के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। उस समय महिला और उसके भाई-बहन नाबालिग थे। पूरा परिवार शक्तिफार्म क्षेत्र में रहने लगा। 2018 में बहन की शादी हो गई। 2019 में मां की भी मौत हो गई। भाई पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। इस तरह महिला घर में सौतेले पिता के साथ अकेली रह गई।

शोषण कैसे शुरू हुआ?

महिला का आरोप है कि इसी दौरान सौतेले पिता ने बाथरूम में उसके नहाने के वक्त गुप्त तरीके से अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। बाद में इन्हीं का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। धमकी दी कि अगर बात नहीं मानी तो वीडियो सबको दिखा दूंगा। डर के मारे महिला को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। यह सब कई सालों तक चलता रहा।

शादी के बाद भी नहीं छोड़ा

2021 में महिला ने पीलीभीत के एक युवक से प्यार करके शादी कर ली। लेकिन बदनामी के डर से उसने सौतेले पिता वाली बात पति से छिपा ली। 11 जनवरी 2026 को उसके पति की मौत हो गई। इसके ठीक बाद 21 जनवरी को सौतेला पिता उसके ससुराल पहुंचा और फिर से गलत हरकत करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया तो आरोपी मोबाइल पर मैसेज भेज-भेजकर परेशान करने लगा। अब खुले तौर पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। महिला बहुत डरी हुई है और न्याय की उम्मीद कर रही है।

ये भी पढ़ें

Yogi Cabinet Expansion: भूपेंद्र चौधरी के मंत्री बनने से BJP को क्या मिलेगा फायदा? विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव
लखनऊ
भूपेंद्र चौधरी की एंट्री से पश्चिमी यूपी में BJP की पकड़ मजबूत!

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Mar 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / नहाते हुए बेटी का बनाया वीडियो, फिर सालों तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, पती की मौत के बाद खुला राज

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

प्री-मानसून फिर एक्टिव : आज  पूरे प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान , तूफान मचाएगा आफत

An alert has been issued for rain, storm and lightning in Uttarakhand from today
देहरादून

जिंदा समझ महिला की लाश लेकर भटकते रहे परिजन, निजी अस्पताल की घोर लापरवाही उजागर

Mistaking the dead woman for a living, the family wandered from hospital to hospital with her body
देहरादून

कैबिनेट विस्तार पूरा अब भाजपा नेताओं को दर्जाधारी मंत्री बनाने की तैयारी, दावेदारों की बढ़ी धड़कनें

After the cabinet expansion in Uttarakhand, preparations have begun to appoint senior BJP leaders as ministers of state
देहरादून

घर में नहीं रहती थी मां, तभी आता था आरोपी, बेटी को प्यार में फंसाकर इस्लाम अपनाने का बनाया दबाव

forced religious conversion sonbhadra tribal girl marriage land scam
देहरादून

भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित, नकल प्रकरण के चलते पूर्व में कर दी गई थी निरस्त

UKSSSC has released the schedule for two important recruitment exams
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.