सीएम की बड़ी चेतावनी… घुसपैठिए जहां से आए वहीं भेजे जाएंगे, डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होगा बर्दाश्त

CM's Warning : राज्य में भाजपा सरकार के चार साल पूरे होने पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के धार्मिक-सांस्कृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसा करने का प्रयास करने वाले घुसपैठियों को वापस वहीं भेजा जाएगा जहां से वह आए हैं। परेड ग्राउंड में ‘जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए सरकार जनसांख्यिकी को भी संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। साथ ही कड़ी कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई गई है। छद्म भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि के तहत कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा कि सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी धर्मों के नागरिकों को समान कानून लागू किया है। इसे देशभर के राष्ट्रवादी सोच के लोगों ने सराहा है। बताया कि अब जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।