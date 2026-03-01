हाईकोर्ट का आदेश : आरोपी नेता तीन दिन के भीतर पीड़िता से शादी की समस्या का करे समाधान

High Court Order : नौ साल तक एक विभाग की महिला प्रशासनिक अधिकारी के साथ रहने के बाद अल्मोड़ा जिले के भतरौंजखान निवासी एक नेता ऐन मौके पर शादी से मुकर गया। पीड़िता के मुताबिक स्थानीय नेता ने नौ साल तक शादी का झांसा देकर उनका उत्पीड़न किया। पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि आरोपी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है। महिला के अनुसार नौ साल पहले आरोपी नेता चितई गोल्ज्यू मंदिर में उसे शादी की रस्में निभाने के लिए ले गया था, लेकिन ऐन मौके पर वह मुकर गया। उसके बाद भी वह बहाने बनाते हुए शादी टालता गया। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुछ दिन पहले ही जालसाजी, ठगी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ये मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मौखिक आदेश पारित कर आरोपी से कहा है कि तीन दिन के भीतर पीड़िता से मिलकर शादी की समस्या का समाधान निकालें। चर्चा है कि आरोपी पूर्व में खुद को कांग्रेसी और अब भाजपा नेता बताता है। वह पार्टियां बदलने प्रसिद्ध है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रमों में वह देखा ही जाता रहा।