अंकिता हत्याकांड में VIP शामिल नहीं, एक्स्ट्रा सर्विस देने का बनाया था दबाव, पुलिस ने किया दावा

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने प्रेसवार्ता की
Ankita Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम चर्चाओं में आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इसी को लेकर कल देहरादून में हरिद्वार के एसपी देहात शेखर सुयाल ने प्रेसवार्ता की। सुयाल ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों पर भ्रामक सूचनाएं, अधूरे तथ्य और निराधार आरोप फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन निराधार आरोपों का वास्तविकता से कोई नाता नही है। कहा कि वनंतरा रिसॉर्ट के जिस कमरे को लेकर भ्रम फैलाया गया कि उसे साक्ष्य मिटाने के लिए तोड़ा गया, उसके सभी वीडियो साक्ष्य और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। बताया कि पुलिस ने न तो कोई साक्ष्य छिपाया और न नष्ट किया। बताया कि पुलिस ने मामले की जांच में हर तथ्य को शामिल किया था। एसपी देहात ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में किसी भी व्यक्ति को बचाने का काम नहीं किया गया। जांच निष्पक्षता और कानून के दायरे में की गई है। कहा कि दो लोगों की वार्ता से जुड़े वायरल ऑडियो को गंभीरता से लेकर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी ऑडियो वायरल प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है।
अंकिता हत्याकांड के बाद वीआईपी को एक्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाने और इनकार करने पर उसकी हत्या करने का मामला काफीर् चर्चाओं में रहा था। एसपी शेखर सुयाल के मुताबिक पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का अनैतिक दबाव बनाया था। अंकिता के इनकार करने पर ही आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन इस प्रकरण में कोई वीआईपी शामिल नहीं था। सुयाल के अनुसार एसआईटी ने वनंतरा रिसॉर्ट के प्रत्येक कर्मचारी से पूछताछ की, जिसमें पुष्टि हुई कि अंकिता वहां से छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन आरोपियों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाकर घटना को अंजाम दिया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में बड़े-बड़े दावे कर अभिनेत्री उर्मिला सनावर काफी चर्चाओं में है। पुलिस ने उर्मिला को नोटिस जारी किया है। मामले को लेकर पुलिस ने स्पष्ट किया कि उर्मिला को केवल नोटिस जारी किया गया है। नोटिस उनकी गिरफ्तारी के लिए नही है। उर्मिला की ओर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर व अन्य व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। उर्मिला ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है, लेकिन अब तक उन्होंने अपना स्पष्ट पता नहीं दिया है। पुलिस ने उनसे अपील की है कि वे सामने आकर अपने बयान दर्ज कराएं।
