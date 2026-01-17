घर पर बुजुर्ग की लाश को कुतर रहे थे चूहे, पांच दिन पहले हो चुकी थी मौत, नजारा देख लोग हैरान

Rats Gnawed On The Corpse : एक बुजुर्ग का शव पांच दिन तक घर की चारपाई में ही सड़ता रहा,लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लग पाई। ये घटना हल्द्वानी के शनि बाजार रोड पर रेलवे क्रासिंग के निकट स्थित दो मंजिले घर पर घटी है। मानपुर बहेड़ी निवासी 60 वर्षीय रमेश चंद्र वनभूलपुरा क्षेत्र में किराए पर अकेले रह रहे थे। वह मेहनत मजदूरी कर गुजारा करते थे। पास में रहने वाले दूसरे मकान मालिकों ने जब किरायेदार को नहीं देखा तो उसका हाल लेने घर पहुंचे। लोगों ने दरवाजे के पास दुर्गंध आने पर इसकी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारपाई से रजाई हटाई तो हालात देख दंग रह गई। उस वक्त तमाम चूहे बुजुर्ग की लाश को कुतर रहे थे। उस दोमंजिले मकान में स्थाई सीढ़ियां भी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव को नीचे सड़क पर उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।