कोई हमें मार देगा… रात को कॉल कट होते ही सुबह कमरे में मिली दो भाइयों सहित तीन की लाशें

Mystery Of Deaths:कोई बाहर से दरवाजे पीटकर हमें डराने-धमकाने की कोशिश कर रहा है। दरवाजों की आवाज आधी रात के सन्नाटे को भेद रही है। भय के मारे हमारे शरीर में सिहरन दौड़ रही है। हमें बचा लो…। उसके बाद कॉल कट गई। अगले ही दिन उस स्थान से दो सगे भाइयों सहित तीन युवकों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। तीन युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Dec 19, 2025

Demands are rising for an investigation into the suspicious deaths of three young men in Tyuni, Dehradun

एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक फोटो

Mystery Of Deaths:पुराने की स्कूल के भवन से दो भाइयों सहित तीन लोगों की लाशें मिलने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल, सात दिसंबर की सुबह देहरादून के त्यूणी के भूठ गांव के पुराने स्कूल के एक कमरे से दो भाइयों और एक अन्य युवक के शव बरामद होने से हड़कंप मच गया था। मृतकों की शिनाख्त संदीप पुत्र जमन सिंह (25) निवासी पट्यूड़, प्रकाश पुत्र केवल राम (35) और संजय (28) पुत्र केवल राम निवासी डिरनाड़ जिला देहरादून के तौर पर हुई थी। मृतक संजय और प्रकाश सगे भाई थे। उस घटना में मारे गए दो भाइयों के पिता केवल राम निवासी ग्राम डिरनाड कलिच ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।परिजनों के मुताबिक, छह दिसंबर की रात करीब पौने एक बजे तीनों ने उन्हें फोन कर बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति बाहर से उनको डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा है। मृतकों के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान भी थे। एक का हाथ टूटा था। परिजनों ने इसे स्वाभाविक मौत न मानते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के पीछे साजिश हो सकती है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मौत को लेकर तमाम अटकलें

पुराने स्कूल की बिल्डिंग के एक कमरे से तीन लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। तीनों ही युवक मजदूरी कर भूठ गांव के जूनियर हाईस्कूल के पुरानी बिल्डिंग में रहते थे। सात दिसंबर को वह देर सुबह तक कमरे से नहीं निकले। आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे तो वहां रसोई गैस की दुर्गंध आ रही थी। राजस्व पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची तो वहां तीन लोग मृत अवस्था में मिले थे। कमरे की एकमात्र खिड़की भीतर से बंद थी। निकट ही रसोई गैस का सिलेंडर रखा था। उससे गैस लीक हो रही थी। तब ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि तीनों की मौत एलपीजी के रिसाव से हुई होगी। लेकिन अब परिजनों की शिकायत के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

ये भी पढ़ें- आज अत्यंत घने कोहरे का ऑरेंज Alert : कल-परसों बारिश और बर्फबारी से थर्रा उठेगा प्रदेश

हत्या की आशंका

तीन युवकों की संदिग्ध मौत के मामले में केवल राम ने बताया कि तीनों ग्राम प्रधान अमित राणा के मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे। उनको रहने के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम भूठ में कमरा दिया गया था। इसके बाद वे सुबह मृत मिले। उन्होंने हत्याओं की आशंका जताते हुए प्रशासन से जांच की मांग उठाई। इधर, एसडीएम प्रेम लाल के मुताबिक, मृतकों के परिजनों ने इस बारे में पत्र दिया है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून

उत्तराखंड

