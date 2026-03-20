प्रदेश में कैबिनेट विस्तार आज : पांच नए मंत्री लेंगे शपथ, जानें किनके सिर सज सकता है ताज

Cabinet Expansion : मंत्रिमंडल विस्तार की लंबे समय से चली आ रही अटकलों को आज विराम मिल जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में पांच मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। पूर्व में तीन पद खाली थे। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के साथ ही खाली पदों की संख्या चार हो गई थी। साल 2025 में विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल को पद छोड़ना पड़ा था। तब से धामी कैबिनेट में खाली पदों की संख्या पांच हो गई थी। पिछले दो साल के भीतर कई बार प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चली। जब-जब सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे हुए तब-तब प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगीं। इधर, अब इन अटकलों को आज विराम मिलने वाला है। सीएम धामी आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आज लोकभवन में राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट गठन में उन जिलों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें अब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चुना गया दिन भी विशेष है। कल से ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हुआ है और शुक्रवार यानी आज शक्ति की उपासना का दिन माना जाता है। इसी को देखते हुए आज कैबिनेट विस्तार का मुहूर्त तय किया गया है।