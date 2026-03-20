प्रदेश में कैबिनेट विस्तार आज : पांच नए मंत्री लेंगे शपथ, जानें किनके सिर सज सकता है ताज

सीएम पुष्कर सिंह धामी
Cabinet Expansion : मंत्रिमंडल विस्तार की लंबे समय से चली आ रही अटकलों को आज विराम मिल जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट में पांच मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। पूर्व में तीन पद खाली थे। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के साथ ही खाली पदों की संख्या चार हो गई थी। साल 2025 में विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल को पद छोड़ना पड़ा था। तब से धामी कैबिनेट में खाली पदों की संख्या पांच हो गई थी। पिछले दो साल के भीतर कई बार प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चली। जब-जब सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे हुए तब-तब प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगीं। इधर, अब इन अटकलों को आज विराम मिलने वाला है। सीएम धामी आज मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आज लोकभवन में राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट गठन में उन जिलों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें अब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चुना गया दिन भी विशेष है। कल से ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हुआ है और शुक्रवार यानी आज शक्ति की उपासना का दिन माना जाता है। इसी को देखते हुए आज कैबिनेट विस्तार का मुहूर्त तय किया गया है।
मंत्रिमंडल विस्तार में खासतौर पर चार जिलों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इनमें हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी जिले के भाजपा विधायक शामिल हो सकते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ और टिहरी जिलों के विधायकों में से चयन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। धामी कैबिनेट में रिक्त पांच पदों को भरने को लेकर लगातार मंथन जारी था। मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विस्तार को लेकर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि आला कमान ने मंत्रिमंडल चयन में मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दे दिया गया था। राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च के दौरान विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में नए मंत्रियों को काम करने के लिए कम से कम 10 महीने का पूरा मौका मिलेगा।
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कई पद के दावेदार चर्चाओं में हैं। धामी मंत्रिमंडल में इस बार हरिद्वार के साथ ही नैनीताल को प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही बड़े जिलों का अभी तक मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है। हरिद्वार में विधायक प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान और मदन कौशिक के नाम की चर्चा है। वहीं, नैनीताल से राम सिंह कैड़ा, बंशीधर भगत और बागेश्वर से सुरेश गड़िया के नामों की चर्चा है। बताया जा रहा है कि मंत्री पद के संभावित दावेदार विधायकों को कल शाम ही देहरादून बुला लिया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर वह पांच विधायक कौन होंगे, जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है।
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