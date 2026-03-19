एक अप्रैल से शराब की 55 नई दुकानें खोलेगी सरकार, 65 करोड़ का मिलेगा राजस्व, लॉटरी से होगा आवंटन

Preparation Of Excise Department : शराब शौकीनों के लिए सरकार 55 नए ठेके खोलने की तैयारी में है। उत्तराखंड आबकारी विभाग ने राजस्व के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुमाऊं मंडल में शराब की दुकानों के नेटवर्क को विस्तार देने की तैयारी पूरी कर ली है। नए वित्तीय वर्ष में कुमाऊं के अलग-अलग जिलों में देशी और अंग्रेजी शराब की कुल 55 नई दुकानें खोली जाएंगी। विभाग इन दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। शराब की नई दुकानें केवल उन्हीं स्थानों पर खुलेंगी जहां पार्किंग की समुचित व्यवस्था होगी, ताकि मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित नहीं हो। इस कवायद से सरकारी खजाना भरने की उम्मीद है। नए ठेकों के स्थानों को लेकर स्थानीय स्तर पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सबसे अधिक 23 नई दुकानें ऊधमसिंह नगर जिले में खोली जाएंगीं। वहीं, सीमांत जिले पिथौरागढ़ जिले में 14, नैनीताल में आठ और चम्पावत में चार नई दुकानें खुलेंगीं। विभाग ने नई दुकानों से करीब 60- 65 करोड़ का राजस्व मिलने का लक्ष्य तय किया है। आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त केके कांडपाल के मुताबिक कुमाऊं में देशी-विदेशी मदिरा की 55 नई दुकानें खोली जा रही हैं। यह दुकानें एक अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। दुकानों को खोलते समय आबकारी के सभी नियमों का ध्यान रखा जाएगा।