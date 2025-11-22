Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

हल्दी-मेहंदी लगाकर शादी से एक दिन पहले दुल्हन फरार, आज साली संग ब्याह रचाएगा दूल्हा

Bride Absconding:मेहंदी और हल्दी लगाकर शादी से कुछ घंटे पहले एक दुल्हन घर से गायब हो गई। तमाम खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लगा। अब आज दुल्हन की छोटी बहन के साथ दूल्हे की शादी तय कर दी है। शादी से पहले दुल्हन गायब होने से हर कोई हैरत में पड़ा हुआ है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 22, 2025

The bride, after applying mehendi and turmeric, absconded a day before the wedding

AI generated symbolic photo

Bride Absconding:शादी से ठीक एक दिन पहले एक दुल्हन फरार हो गई। ये मामला उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ के एक गांव की करीब 25 वर्षीय युवती का विवाह जिले के ही एक युवक के साथ होना तय हुआ था। दोनों की आज यानी शनिवार को शादी होनी थी। इससे पहले शुक्रवार को वर-वधू पक्ष वालों ने विधिपूर्वक गणेश पूजन भी कर लिया था। शुक्रवार को ही दुल्हन को हल्दी भी लग चुकी थी। शाम को मेहंदी की रस्म के बाद दुल्हन घर से गायब हो गई। इससे शादी में पहुंचे मेहमानों और दुल्हन के परिजनों में हड़कंप मच गया। तमाम जगह खोजबीन के बाद भी दुल्हन का सुराग नहीं लगने पर उन्होंने दूल्हा पक्ष को घटना की जानकार दी तो खलबली मच गई। उसके बाद दुल्हन पक्ष के गणमान्य लोगों ने वर पक्ष के सामने अपनी छोटी बेटी की शादी कराने का प्रस्ताव रखा। तय हुआ कि पूर्व निर्धारित लग्नानुसार ही दूल्हे की शादी दुल्हन की छोटी बहन से कराई जाएगी। आज दोनों की शादी कराई जाएगी।

दिल्ली में करती है जॉब

शादी से पहले दुल्हन के फरार होने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर दुल्हन कहां गई। फिलहाल मामले की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों के मुताबिक युवती दिल्ली में काम करती है। विवाह के लिए करीब सप्ताह भर पहले ही गांव आई थी। अब उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि उसने अपनी शादी किसीअन्य युवक से तय कर रखी होगी या उसे ये दूल्हा पसंद नहीं होगा। ये अरेंज मैरिज थी। छोटी बहन के साथ विवाह के निर्णय के बाद शुक्रवार देर शाम दोनों पक्षों ने मेंहदी आदि वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किए। दोनों का आज विधिवत विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा।

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / हल्दी-मेहंदी लगाकर शादी से एक दिन पहले दुल्हन फरार, आज साली संग ब्याह रचाएगा दूल्हा

