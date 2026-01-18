21 जनवरी से मौसम होगा उग्र : 23-24 को  पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी

Weather Alert : मौसम पिछले दो ऋुतुओं में निराशाजनक रहा। नवंबर से अब तक उत्तराखंड में बारिश की बूंद नहीं गिरने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्तराखंड में ही पैदा हुई है। बर्फबारी के महीनों में पहाड़ के ग्रामीण, बारिश की बूंद-बूंद और बर्फ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। मौसम की बेरुखी से त्रस्त चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी-देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश-बर्फबारी के लिए ‘उच्याणा’ रखा है। इधर, मौसम निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हालांकि, राज्य के शेष जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी के अनुसार समूचे उत्तराखंड में 19 और 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में 21 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 21-22 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही 34 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अगले दो दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से राज्य में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है।