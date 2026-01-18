18 जनवरी 2026,

देहरादून

21 जनवरी से मौसम होगा उग्र : 23-24 को  पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी

Weather Alert : बारिश का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है । आईएमडी ने शिशिर ऋतु खत्म होने के बाद अब वसंत ऋतु की शुरुआत से ही पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 23 और 24 जनवरी को समूचे राज्य में झमाझम बारिश हो सकती है। आज भी कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 18, 2026

The IMD has issued an alert for rain in Uttarakhand and snowfall in the mountainous regions from January 21 to 24

उत्तराखंड में 21 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है

 

Weather Alert : मौसम पिछले दो ऋुतुओं में निराशाजनक रहा। नवंबर से अब तक उत्तराखंड में बारिश की बूंद नहीं गिरने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्तराखंड में ही पैदा हुई है। बर्फबारी के महीनों में पहाड़ के ग्रामीण, बारिश की बूंद-बूंद और बर्फ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। मौसम की बेरुखी से त्रस्त चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी-देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश-बर्फबारी के लिए ‘उच्याणा’ रखा है। इधर, मौसम निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हालांकि, राज्य के शेष जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी के अनुसार समूचे उत्तराखंड में 19 और 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में 21 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 21-22 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही 34 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अगले दो दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से राज्य में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है।

23-23 जनवरी को पूरा राज्य होगा तरबतर

आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में 21 जनवरी से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 21-22 जनवरी को राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 23 और 24 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों व मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इन दो दिन राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं।

आज कोहरे का अलर्ट

आईएमडी ने आज उत्तराखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के बीच मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे दृष्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Published on:

18 Jan 2026 11:05 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / 21 जनवरी से मौसम होगा उग्र : 23-24 को  पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी

देहरादून

उत्तराखंड

दूसरे जिले की पुलिस करेगी मृतक किसान के परिजनों की सुरक्षा, केस भी काठगोदाम ट्रांसफर

The family of the farmer who committed suicide will be provided security by the police of another district. This case has also been transferred to the Kathgodam police station
देहरादून

सावधान! कल से दस्तावेज बगैर टोल प्लाजा पार किया तो कटेगा चालान, ई-डिटेक्शन प्रणाली होगी शुरू

The e-detection system is set to be launched at toll plazas in Uttarakhand from tomorrow
देहरादून

ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव : 19 IAS और आठ पीसीएस के तबादले, सीएम सचिव के विभाग में भी कटौती

The government in Uttarakhand carried out a major administrative reshuffle today
देहरादून

Char Dham Yatra 2026 : बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरों पर पाबंदी, जानें वजह

During the Chardham Yatra in Uttarakhand in 2026, carrying mobile phones will be prohibited at Badrinath Dham
देहरादून

कुत्तों में लगेगी माइक्रो चिप, बेघर किया तो पड़ेगा 20 हजार जुर्माना, केस भी होगा दर्ज , सख्त हुई डॉग पॉलिसी

Under the new dog policy in Dehradun, microchipping of dogs will be mandatory, and strict action will be taken against those who abandon their dogs
देहरादून
