21 जनवरी से मौसम होगा उग्र : 23-24 को  पूरे राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में बर्फबारी

उत्तराखंड में 21 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है
Weather Alert : मौसम पिछले दो ऋुतुओं में निराशाजनक रहा। नवंबर से अब तक उत्तराखंड में बारिश की बूंद नहीं गिरने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक सूखे की स्थिति उत्तराखंड में ही पैदा हुई है। बर्फबारी के महीनों में पहाड़ के ग्रामीण, बारिश की बूंद-बूंद और बर्फ के फाहों के लिए तरस रहे हैं। मौसम की बेरुखी से त्रस्त चमोली के ग्रामीणों ने अब देवी-देवताओं और प्रकृति की आराधना करते हुए बारिश-बर्फबारी के लिए ‘उच्याणा’ रखा है। इधर, मौसम निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 3400 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। हालांकि, राज्य के शेष जनपदों में आज मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी के अनुसार समूचे उत्तराखंड में 19 और 20 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में 21 जनवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 21-22 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही 34 सौ मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में इन दो दिन बर्फबारी के भी आसार हैं। इसके अगले दो दिन पूरे राज्य में बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश और बर्फबारी से राज्य में भीषण ठंड पड़ने की संभावना है।
आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में 21 जनवरी से मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। 21-22 जनवरी को राज्य के पांच पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 23 और 24 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के अनेकों स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों व मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। इन दो दिन राज्य में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के आसार हैं।
आईएमडी ने आज उत्तराखंड में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना के बीच मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर के अलावा नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून जिलों के मैदानी क्षेत्रों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे दृष्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
देहरादून
उत्तराखंड
