UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: टिहरी के सहायक प्रोफेसर अरेस्ट; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

CBI ने सहायक प्रोफेसर के अलावा दो अन्य निजी व्यक्तियों एक भाई और उसकी बहन को भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन दोनों के साथ मिलकर प्रश्नपत्र लीक के लिए योजनाबद्ध तरीके से सहयोग किया था। यह नेटवर्क परीक्षा की गोपनीयता तोड़कर आर्थिक लाभ और अनैतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। जांच एजेंसी आरोपियों के डिजिटल रिकॉर्ड और संचार माध्यमों की गहन जांच कर रही है।