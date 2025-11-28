Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: टिहरी के सहायक प्रोफेसर अरेस्ट; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

UKSSSC Paper Leak: CBI ने UKSSSC पेपर लीक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए टिहरी गढ़वाल के एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। जांच में आरोपी भाई-बहन समेत तीन लोगों की साजिश की भूमिका सामने आई है। डिजिटल साक्ष्यों और लंबी पूछताछ के बाद CBI मामले की कड़ियों को जोड़ रही है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

uksssc paper leak cbi arrests tehri assistant professor investigation

UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: Image Source - Pinterest

UKSSSC Paper Leak CBI Arrest Professor: उत्तराखंड में UKSSSC पेपर लीक मामले की जांच करते हुए CBI ने आखिरकार पहली बड़ी कार्रवाई कर टिहरी गढ़वाल के एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शहीद हंसा धनई राजकीय महाविद्यालय, अगरोरा (धार मंडल) में पदस्थ था और उस पर पेपर लीक साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस गिरफ्तारी के साथ CBI की जांच नए मोड़ पर पहुंच गई है।

भाई-बहन सहित तीन लोगों पर साजिश के आरोप

CBI ने सहायक प्रोफेसर के अलावा दो अन्य निजी व्यक्तियों एक भाई और उसकी बहन को भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन दोनों के साथ मिलकर प्रश्नपत्र लीक के लिए योजनाबद्ध तरीके से सहयोग किया था। यह नेटवर्क परीक्षा की गोपनीयता तोड़कर आर्थिक लाभ और अनैतिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। जांच एजेंसी आरोपियों के डिजिटल रिकॉर्ड और संचार माध्यमों की गहन जांच कर रही है।

मोबाइल और अन्य उपकरणों से हुए चौंकाने वाले खुलासे

CBI ने आरोपी प्रोफेसर और उसकी बहन से कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान एजेंसी ने उनके मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए, जिनकी तकनीकी जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। इन साक्ष्यों ने पेपर लीक साजिश की कड़ियों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। जांच अधिकारियों के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड, चैट और फॉरेंसिक डेटा से इस पूरे ऑपरेशन की समय-सीमा और शामिल लोगों की पहचान स्पष्ट हो रही है।

और गिरफ्तारियों की भी संभावना

मेडिकल परीक्षण पूरा होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां CBI उसकी रिमांड मांग सकती है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह केवल शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पूरे मामले में दिन-प्रतिदिन नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि यह पेपर लीक सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं था बल्कि एक बड़े नेटवर्क की संगठित साजिश का हिस्सा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Published on:

28 Nov 2025 08:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / UKSSSC पेपर लीक केस में CBI का बड़ा एक्शन: टिहरी के सहायक प्रोफेसर अरेस्ट; पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

अर्ध कुंभ 2027 की तैयारियाँ तेज़, चार अमृत स्नान पहली बार; अखाड़ा परिषद ने की प्रमुख तिथियों की घोषणा

कुंभ मेला 2027 (फोटो: IANS/File)
देहरादून

हर पांच साल में होगी कर्मचारियों के वेतन की जांच, नई व्यवस्था लागू, जानें वजह

Uttarakhand state employees' salaries will now be reviewed every five years
देहरादून

LUCC Scam:अभिनेता श्रेयस तलपड़े  और आलोक नाथ सहित 46 लोगों पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, बड़े घोटाले का मामला

The CBI has registered a case against 46 people, including film actors Alok Nath and Shreyas Talpade, in connection with the LUCC scam in Uttarakhand
देहरादून

दिसंबर में भारी बारिश और  पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, ठंड तोड़ेगी रिकॉर्ड, अलर्ट मोड पर शासन

This year, December is going to be very cold due to heavy rains and heavy snowfall in the hilly areas
देहरादून

मां कहां है…नाले में पत्थरों के ढेर के नीचे से झांकती साड़ी देख कांप उठी रूह, सनसनीखेज हत्याकांड से हड़कंप

In Narayanbagh of Chamoli district of Uttarakhand, a man murdered his wife and buried her body under a pile of stones near a drain
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.