मौसम मचाएगा उत्पात : आज से तीन दिन पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी, कल-परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट

IMD Alert : मौसम भयानक रूप दिखा रहा है। कल भी प्रदेशभर में झमाझम बारिश हुई थी। गढ़वाल मंडल के पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार को बर्फबारी और मैदानों में बारिश से तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक गिर गया है। इधर, कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चम्पावत जिलों में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित रहा। बागेश्वर में शनिवार रात से जारी बारिश के बाद कपकोट क्षेत्र में भारी ओले गिरे, जिससे गेहूं, सरसों, जौ और मसूर सहित कई सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। चम्पावत के लधियाघाटी और भिंगराड़ा में भी ओलों ने फसलों तथा बागवानी को तबाह कर दिया है। नैनीताल जिले के गरमपानी और कफुल्टा क्षेत्र में बारिश-ओलावृष्टि से सब्जी उत्पादन प्रभावित हुआ है। किसानों ने पहले सूखे के बाद अब ओलावृष्टि को कृषि पर दोहरी मार बताया। मौसम विभाग के निदेशक डॉ.सीएस तोमर के मुताबिक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आज से अगले तीन दिन पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने का भी खतरा रहेगा। साथ ही 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार तक के तेज अंधड़ भी आज चल सकते हैं। वहीं, 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आज विभिन्न जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।