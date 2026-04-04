उत्तराखंड में 4 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले, योगेंद्र सिंह रावत बने IG कुंभ आयुष अग्रवाल SSP मेला के पद पर हुई तैनाती

हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले 2027 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इसलिए कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बड़े अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह रावत को कुंभ मेले का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है। वहीं आयुष अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कुंभ मेला की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें टिहरी जिले से ट्रांसफर करके इस अहम पद पर भेजा गया है।