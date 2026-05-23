Hemkund Sahib News: विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, पहले दिन 3,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

CM पुष्कर सिंह धामी ने 'X' पर हेमकुंड साहिब का एक वीडियो शेयर किया है। सीएम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चमोली जनपद में स्थित श्री हेमकुंड साहिब अनेकों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का पावन केंद्र है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित यह पवित्र धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा, मन की शांति और अध्यात्म की दिव्य अनुभूति का स्थान है। चमोली जनपद आगमन पर इस पावन स्थल के दर्शन अवश्य करें।